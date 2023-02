Ex seconda scelta al Draft (2020), proprio come Marvin Bagley III (nel 2018), James Wiseman in squadra a Detroit trova anche Nerlens Noel, selezionato con la n°6 dagli allora New Orleans Hornets. L'ex Warriors si augura di essere ancora in tempo per fare meglio dei suoi due nuovi compagni, la cui carriera è stata al di sotto delle aspettative

Uno dei movimenti di mercato più sorprendenti a ridosso della trade deadline è stato la decisione dei Golden State Warriors di rinunciare a James Wiseman. Una scelta non completamente inaspettata - le difficoltà dell'ex giocatore di Memphis erano sotto gli occhi di tutti - ma separarsi dopo solo due anni e mezzo da una seconda scelta assoluta al Draft (2020), di neppure 22 anni, può comunque considerarsi un azzardo. Wiseman è stato ceduto ai Pistons in uno scambio a tre che ha coinvolto anche gli Hawks, e a Detroit l'ex Warriors sarà in squadra con Nerlens Noel e Marvin Bagley III. Quest'ultimo condivide con Wiseman l'altissima scelta al Draft (anche lui selezionato alla n°2, in uscita da Duke nel 2018, da Sacramento) ma anche Noel venne scelto molto alto in Lottery (alla 6 dai New Orleans Hornets, nel 2013, in uscita da Kentucky). Entrambi - complici anche i tanti infortuni - non hanno tenuto fede a quelle aspettative che varie squadre, nel corso della loro carriera, hanno coltivato per loro. L'augurio per Wiseman è che Detroit non si tramuti in una sorta di "cimitero dei lunghi" dove si ritrovano big delusi da carriere non all'altezza del loro potenziale.