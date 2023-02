I Cavaliers hanno battuto la concorrenza di diverse squadre e sono riusciti per primi a convincere Danny Green a scegliere un dolce ritorno in Ohio - veterano da aggiungere a una rotazione fatta di giovani e di talento, in un gruppo che spera di fare bene anche ai playoff. Il 35enne, corteggiato da Lakers, Suns, Heat e non solo, ha raggiunto l’accordo per il buyout con i Rockets - la squadra dov’era finito nelle ultime concitate ore della deadline di mercato, dopo che Memphis ha scelto di non aspettare più il suo ritorno in condizione dopo il lungo infortunio che lo ha messo fuori causa la scorsa stagione quando indossava la maglia dei Philadelphia 76ers. Un dato su tutti è quello che fa gola a Cleveland, che ha bisogno di un giocatore che ha vinto il titolo NBA con Spurs, Raptors e Lakers: 37.5% in carriera da tre punti, uno dei migliori tiratori della sua generazione - sempre utile e di impatto anche in difesa. In casa Cavs lo conoscono bene: in fondo, sono stati loro i primi a credere in lui, facendo il suo nome al Draft del 2009 in uscita da North Carolina: per lui 20 partite dell'anno da rookie a Cleveland, prima del passaggio a San Antonio con cui ha legato a doppio filo la sua carriera. E ora, 14 anni dopo, un ritorno che potrebbe regalare gioie a entrambi.