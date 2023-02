Thanasis Antetokounmpo è stato al fianco di suo fratello Giannis per tutta la vita. E se oggi sembra lui approfittare maggiormente della presenza dell'altro, per una lunga parte della loro vita è stato proprio il contrario. Non è un azzardo dire che non ci sarebbe Giannis Antetokounmpo senza Thanasis, fratello maggiore, guida, esempio, ispirazione. Ma c'è ancora qualcosa, del due volte MVP NBA, che sorprende Thanasis? Glielo abbiamo chiesto: "Mi lascia incredulo il fatto che abbia stabilito standard di prestazione così alti e allo stesso tempo il fatto che continui a lavorare duro, a migliorare. E sia chiaro: mi sorprende non perché non pensavo che potesse riuscire a raggiungerli, ma perché con lui siamo costretti a considerare normale qualcosa che normale non è. Quello che Giannis in campo fa sembrare 'normale' cambia da un anno all'altro, da un mese all'altro, addirittura da un giorno all'altro". Lo dice uno che ha il privilegio di conoscerlo bene, fin dal primo giorno della sua vita, e anche di poterlo vedere da vicino ogni giorno. Del suo ruolo al fianco di Giannis ai Bucks Thanasis ha un'idea chiara: "Potrei andare a giocare ovunque, non solo in Europa, ma in qualsiasi squadra. Ma qui sento che il mio ruolo è importante, perché io sono pronto a fare qualsiasi cosa la squadra mi chieda di fare, qualsiasi piccola cosa che possa aiutarci a vincere. E poi al fianco di Giannis mi diverto tantissimo: mi sono goduto ogni singolo minuto di questa avventura, ormai già arrivata al quinto anno per me. Ho vinto tanto, ho avuto tanto, e di questo ne sono grato, ma abbiamo ancora tanto da dare".