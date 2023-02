La superstar dei Bucks ha fatto richiesta di poter utilizzare in via esclusiva tre potenziali marchi registrati ("STAY FR34KY". "FR34K SHOW" e "UNSEEN FR34KY HOURS") costruiti attorno al suo amatissimo soprannome con cui è conosciuto. In ballo ci sono i (tanti) soldi legati al merchandising prodotto attorno al campione greco

Il suo soprannome è uno dei più belli tra quelli dell'ultima generazione di fenomeni NBA: "The Greek Freak" è perfetto per dipingere Giannis Antetokounmpo, ricordandone le origini (greche) e descrivendone le caratteristiche (un autentico "scherzo della natura"). Tanto che la parole "freak" è al centro anche di una serie di marchi registrati che la superstar dei Bucks ha ufficialmente depositato al USPTO (United States Patent and Trademark Office) per impedire che il suo nickname venga utilizzato a sproposito da parti terze, a lui non legate. In particolare, Antetokounmpo si è assicurato che le parole "STAY FR34KY", "FR34K SHOW" e "UNSEEN FR34KY HOURS" siano tutelate dalla legge e riconosciute di sua unica proprietà, utilizzabili quindi dal greco per tutta una serie di categorie merceologiche specificate all'atto del deposito dei nomi (abbigliamento, braccialetti da polso, palloni, maschere, mute, penne, matite o bloc notes, zainetti, borracce sportive, etc.).