Mo Bamba è appena arrivato a Los Angeles, deve ancora esordire con i Lakers ma è stato già capace di farsi notare. Come? Creando un nuovo soprannome per la coppia delle meraviglie in maglia gialloviola formata da LeBron James e Anthony Davis. L'ex giocatore dei Magic ha preso ispirazione dal numero di maglia delle due supestar di L.A. (il 3 di Anthony Davis e il 6 di LeBron James) e le ha prontamente ribattezzate "Three 6 Mafia", proprio come il celebre gruppo hip-hop originario di Memphis formatosi a metà degli anni '90. Al loro attivo, i Three 6 Mafia, hanno un album d'esordio che è ormai un classico, due dischi di platino per due successivi album e anche un premio Oscar per la colonna sonora al film "Hustle and flow".