Kevin Love dice addio ai Cavs: Lakers interessati

Era nell’aria e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità: Kevin Love ha raggiunto l’accordo per il buyout del suo contratto con i Cavaliers e dopo nove anni trascorsi a Cleveland (su 15 complessivi di carriera) è ora pronto a trovare una nuova destinazione per provare a lottare per il titolo NBA nei prossimi mesi. All-Star fino al 2018, Love ha dovuto convivere a inizio stagione un infortunio al pollice , ma riuscendo a garantire un buon contributo nella fase iniziale di regular season. Poi, da quando nelle ultime settimane era stato rimosso dalla rotazione, è stato chiaro come la franchigia stesse già organizzando un futuro senza di lui, avviando così le discussioni di rito con la dirigenza. In questa stagione il veterano dei Cavalies ha goduto di un contratto da 28.9 milioni di dollari e ora, liberato da un accordo così ingombrante e mastodontico per lo spazio salariale NBA delle franchigie, può andare a caccia di una firma al minimo per ritrovare centralità all’interno della rotazione di qualche squadra con ambizioni da titolo.

vedi anche

Mo Bamba e il soprannome per la coppia LeBron-AD

Neanche il tempo di dare comunicazione ufficiale del suo addio ai Cavaliers che è già partito il toto-squadra, cercando di capire quale sarà la franchigia che riuscirà a convincerlo - ben consapevoli che non sarà una questione di soldi, ma di prospettive tecniche e di vita: LeBron James non ha mai nascosto la sua amicizia, vicinanza e legame con il suo ex compagno di squadra, un giocatore che potrebbe fare molto comodo ai Lakers. Di sicuro al momento alla porta di Kevin Love hanno bussato i Miami Heat, che hanno bisogno di un profilo tecnico come il suo non tanto e non solo per far riposare Bam Adebayo, ma anche per garantire qualche alternativa in più a un gruppo che al momento appare spuntato e senza grandi alternative. Nei prossimi giorni scopriremo se Love preferirà il sole della California o quello della Florida.