Westbrook parla con tutti, ma ancora non ha deciso

Non si è aggragato agli Utah Jazz dopo la cessione dei Lakers e attende di capire quale potrebbe essere l'offerta più vantaggiosa per chiudere al meglio una stagione che significa molto per un talento in scadenza, ma che resta convinto di meritare ancora un posto in NBA. E poi c'è sempre il titolo che manca nella sua bacheca da inseguire a ogni costo fino alla fine

In questo fine settimana Russell Westbrook avrebbe voluto avere un motivo diverso per andare a Salt Lake City: l’All-Star Game è stato per anni uno dei suoi terreni di caccia preferiti, giocatore spettacolare e sempre scatenato sul parquet anche quando si è trattato di prendere parte a un evento in cui l’agonismo e ferocia agonistica non sono certo di casa. In questa stagione però, nonostante alcuni avanzassero addirittura la sua candidatura a miglior sesto uomo dell’anno dopo che coach Darvin Ham ai Lakers aveva deciso di sfruttare le sue doti a gara in corso, di spazio per lui all’All-Star Game non ce n’è: scaricato dai gialloviola a ridosso della deadline di mercato, il biglietto per Salt Lake City è arrivato lo stesso, ma per aggregarsi (in teoria) con gli Utah Jazz. Opzione che entrambe le parti in causa non hanno preso mai realmente in considerazione, lavorando da subito a un buyout che arriverà nei prossimi giorni e di fatto rendendo Russell Westbrook un free agent.