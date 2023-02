Banchero: "Italia? Deciderò a fine stagione"

Vincere, anche in una partita amichevole o quasi come il mini-torneo del Rising Stars, fa sempre piacere: lo sa bene Paolo Banchero, protagonista con il Team Pau sul parquet nella prima serata dell’All Star Weekend - vincitore anche grazie alle giocate di un José Alvarado premiato con il premio di MVP della serata. Quello che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano, come spesso accaduto negli ultimi mesi, sono i riferimenti al suo futuro con la Nazionale Italiana: “Certo che ci penso di giocare con l’Italia, a fine stagione prenderò la mia decisione“. Poi ha commentato anche il regalo da parte del Milan ricevuto nelle scorse ore: “Sono contento di questo regalo, è una bella maglia fatta per me e personalizzata, li ringrazio e spero di andarli a trovare a breve. Appassionato di calcio? Non è uno dei miei sport preferiti a essere sincero, ma lo seguo anche perché mia sorella lo pratica all’università”. Autore di 13 punti complessivi nelle due gare, Banchero resta il principale candidato al premio di rookie dell’anno - focalizzato sul termine della regular season e poi soltanto in un secondo momento valuterà in maniera definitiva se prendere o meno parte alla spedizione azzurra questa estate ai Mondiali del prossimo agosto.