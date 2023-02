I Lakers ci credono: “Ci restano 23 gare-7”

I Los Angeles Lakers sono arrivati alla pausa per l’All-Star Game con un record di cinque partite sotto il 50%, avendo raccolto appena 27 vittorie contro 32 sconfitte . Nella Western Conference solamente San Antonio (14-45) e Houston (13-45) hanno fatto peggio di loro, eppure nonostante il 13° posto i gialloviola hanno ancora tutte le possibilità per rimontare . La classifica infatti li vede distanti appena due gare dal decimo posto occupato dagli Oklahoma City Thunder e tre e mezzo dal sesto posto dei Dallas Mavericks , e proprio su quello dei texani sembra essersi focalizzato coach Darvin Ham. "L'obiettivo è quello di essere la miglior versione di noi stessi, ma di sicuro se possiamo arrivare ad assicurarci un posto ai playoff vogliamo farlo senza passare dal play-in " ha detto alla ripresa degli allenamenti a El Segundo, dove non era presente LeBron James a cui è stato dato un giorno di riposo in più dopo gli impegni all’All-Star Weekend. "Poi se dovremo passare dal play-in andrà bene lo stesso, ma non voglio che buttiamo via partite a destra e a manca solo perché c’è il play-in . Dobbiamo assicurarci un posto e basta".

Anthony Davis suona la carica: "Sono 23 gare-7"

Il calendario, per la verità, non è per nulla clemente. Ai Lakers mancano 23 partite per concludere la regular season e le prossime sette sono già decisive, visto che saranno tutte contro dirette concorrenti nella Western Conference. I gialloviola affronteranno due volte Golden State, due volte i Memphis Grizzlies e una volta Dallas, Oklahoma City e Minnesota, partite che valgono doppio vista la brevissima distanza che li separa in classifica. Dopo questo scoglio di sette partite il calendario si ammorbidisce, con alcune gare sulla carta più semplici come due incontri con Houston, uno con Orlando, due con Chicago e due con Utah, oltre a uno contro New Orleans che hanno già dominato nell’ultimo match prima della pausa. Ma il tempo stringe e ci sarà bisogno della miglior versione possibile dei nuovi Lakers dopo la deadline del mercato: "Ogni partita è una must-win per noi, data la situazione in cui siamo" ha detto Anthony Davis. "Dobbiamo trattare ogni partita come se fosse una gara-7. Se andiamo in campo e facciamo quello che sappiamo fare sui due lati del campo, ci daremo una bella opportunità".