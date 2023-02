Dopo aver vinto il titolo NBA a Toronto, oggi Norman Powell è in corsa per il titolo di sesto uomo dell'anno con la maglia dei Clippers. Al suo fianco c'è sempre Kawhi Leonard, ma ora anche Paul George e un roster uscito rivoluzionato dopo la trade deadline, con quattro innesti importanti a partire da quello di Russell Westbrook. L'ex giocatore di UCLA racconta la stagione di L.A. ai microfoni di Sky Sport

LOS ANGELES - Norman Powell è un campione NBA. Forse oggi si tende a dimenticarlo, perché quel titolo vinto in Canada nel 2019 porta soprattutto la firma di Kawhi Leonard (e di Kyle Lowry, Pascal Siakam, Fred VanVleet) anche se in quei Raptors un contributo importante lo ha portato pure il giocatore oggi ai Clippers, in un ruolo da sesto uomo, lo stesso che sta ricoprendo (egregiamente) a L.A. quest'anno, con oltre 17 punti di media in 26 minuti di utilizzo a sera. Al momento i Clippers sono quarti nella Western Conference ma il roster è uscito dalla pausa dell'All-Star weekend quasi rivoluzionato, con quattro nuovi innesti frutto dei movimenti alla trade deadline. Di questo e di altro Norman Powell ha parlato ai microfoni di Sky Sport in esclusiva.

Che voto daresti alla stagione dei Clippers, finora?

"Per adesso direi un 6, perché penso ci sia ancora spazio per migliorare, avvicinandoci ai playoff. Non abbiamo ancora la chimica che dobbiamo avere ma è normale che sia così, visto le tante limitazioni con cui molti giocatori hanno dovuto convivere, per via degli infortuni e delle diverse restrizioni legate ai tempi di recupero. Non poter avere i giocatori in campo con una certa costanza fa tutta la differenza del mondo, ma nel corso della stagione - man mano che l'infermeria si è svuotata - sentiamo di essere migliorati, tanto in attacco quanto in difesa".

Quattro giocatori nuovi da incorporare: cambiare in corsa è una scommessa rischiosa...

"Però è quello che abbiamo fatto anche a Toronto nel 2019 [con la cessione di Valanciunas, per arrivare a Marc Gasol, ndr], e in quell'occasione ha funzionato, portandoci al titolo. Cerchi sempre di migliorare le tue chence di arrivare all'anello, se ne hai la possibilità, e credo che questo sia il nostro caso. Abbiamo inserito giocatori di esperienza nei ruoli dove ne avevamo più bisogno: un centro di riserva [Mason Plumlee, alle spalle di Ivica Zubac], giocatori capaci di allargare il campo [Eric Gordon, Bones Hyland] e creare gioco, alzando anche il ritmo all'occorrenza [Russell Westbrook]. Sono convinto siano tutte addizioni che ci aiuteranno per finire al meglio questa stagione".