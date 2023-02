HIGHLIGHTS NBA

Klay da 12 triple e Warriors ok, 13^ in fila Bucks

Show di Klay Thompson da 12 triple e 42 punti nel successo Golden State contro Houston, Milwaukee perde Giannis Antetokounmpo per infortunio ma domina e travolge Miami in quella che è la 13^ vittoria in fila per i Bucks (la striscia più lunga della regular season NBA). Chicago umilia Brooklyn, Atlanta aspetta il nuovo coach e vince a Cleveland, Phoenix si sbarazza di OKC, un Julius Randle da 46 punti guida la rimonta Knicks a Washington. Partita folle e da record tra Clippers e Kings

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 128-99 | Un problema al ginocchio ferma nel primo quarto Giannis Antetokounmpo - prontamente recuperato dopo l’infortunio al polso ma costretto a uscire dopo sei minuti sul parquet - ma non rallenta la corsa dei Bucks che si prendono la 13^ vittoria in fila e si godono i 24 punti di Holiday, i 18 di Portis e i 17 di Lopez. Partita da dimenticare per Miami, mai in corsa e sempre sotto, che rovina così l’esordio di Kevin Love che fatica a trovare ritmo e rimanda l’appuntamento con il primo canestro in maglia Heat (0 punti con 0/4 al tiro)

ATLANTA HAWKS-CLEVELAND CAVALIERS 136-119 | In attesa dell’ormai imminente arrivo di Quin Snyder come nuovo allenatore, gli Hawks si godono una meritata vittoria contro una squadra da playoff come i Cavaliers, dominando un primo tempo segnato dai 49 punti realizzati nel solo secondo quarto. Cleveland, alla seconda notte del primo back-to-back post All-Star Break, non trova le energie necessarie e bissa il ko già incassato 24 ore contro Denver sprofondando anche sul -32 prima di recuperare soltanto parzialmente