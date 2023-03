La testata è affidabile, le accuse tutte da verificare - ma sono pesanti: con un articolo pubblicato in esclusiva sulle proprie pagine, il Washington Post ha riportato le accuse portate nei confronti della superstar dei Memphis Grizzlies Ja Morant, reo (secondo quanto si scrive) di aver preso a pugni un ragazzo durante una partita di basket organizzata a casa sua, la scorsa estate. Il fatto è venuto alla luce solo ora, ma a peggiorare la posizione di Morant sarebbe il racconto del ragazzo picchiato dalla star dei Grizzlies e dai suoi amici, che ha raccontato di come lo stesso Morant si sia poi presentato a casa sua con una pistola in bella vista, in un gesto chiaramente intimidatorio nei suoi confronti. Il n°12 di Memphis, interrogato dalla polizia al riguardo, avrebbe parzialmente ammesso le sue colpe, sostenendo di aver agito però per legittima difesa: "Io l'ho colpito per primo (con il pugno), ma l'ho fatto solo perché mi sentivo minacciato, dopo aver ricevuto un pallone in testa e aver visto il ragazzo avanzare minacciosamente verso di me". Secondo le deposizione del giocatore dei Grizzlies, il suo "avversario" avrebbe lasciato casa Morant promettendo "di tornare presto e di mettere a ferro e fuoco questo posto".