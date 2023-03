Calvario senza fine: stagione finita per Isaac

Quale futuro per Jonathan Isaac?

Viene ora da chiedersi quale sia il futuro dell’ex sesta scelta assoluta del Draft 2017. Isaac ha solo 25 anni, ma ha disputato appena 45 partite dal 2019 in poi e non fornisce più garanzie dal punto di vista fisico prima ancora che tecnico. Con Franz Wagner e Paolo Banchero come pilastri della rifondazione, poi, i Magic non hanno nemmeno così bisogno del suo ritorno in pianta stabile per poter continuare a costruire un roster da playoff. Per questo i giorni di Isaac in Florida potrebbero essere al termine: il suo contratto ha due anni rimanenti a 17.4 milioni di dollari ciascuno (peraltro è il giocatore più pagato attualmente a roster), ma solamente 7.6 nel prossimo anno sono garantiti e nessuno di quelli del 2024-25: i Magic potrebbero quindi usarlo come pedina di scambio in estate per squadre alla ricerca di contratti da tagliare per dare respiro alla loro situazione salariale (ovviamente compensando Orlando con asset sottoforma di giovani o di scelte al Draft) oppure tenerlo per tagliarlo in proprio, risparmiando così sul monte salari. Al momento però la priorità è mostrare vicinanza a un ragazzo decisamente sfortunato: "I nostri pensieri sono con Jonathan, la cui forza mentale nel fronteggiare le avversità è unica" ha detto il capo della dirigenza dei Magic Jeff Waltman in un comunicato. “Jonathan ha lavorato estremamente duro per tornare in campo e ha dimostrato il suo impatto sulla squadra. Saremo al suo fianco nel suo percorso di recupero”.