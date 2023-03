Washington-Toronto alle 23 in diretta su Sky Sport

Il record è simile, così come il numero di vittorie di distanza dall’undicesimo posto a Est che vorrebbe dire uscire fuori dalla zona play-in: Toronto Raptors e Washington Wizards si sfidano in un match che vale tanto in chiave classifica a un mese dal termine della regular season e con la volata playoff ormai già partita. Due squadre che per certi versi hanno deluso in stagione, che speravano di essere più su, a ridosso delle big della Conference e che invece hanno faticato a dare continuità ai risultati. Da una parte c’è Toronto, che fino allo scorso 9 febbraio sembrava una squadra pronta a smantellare metà roster e a ripartire da Pascal Siakam e Scottie Barnes senza guardare per un po’ alla classifica. Al posto di fare le valigie però, i vari Fred VanVleet, Gary Trent Jr e OG Anunoby non solo sono rimasti in squadra, ma hanno dovuto anche far posto anche a Jakob Poeltl - il tassello che mancava sotto canestro per rendere più competitiva una squadra che può dire la sua contro due terzi delle squadre NBA. Sicuramente contro Washington, che spera però di fare il colpaccio contro i Raptors.