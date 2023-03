Non giocare, nel momento decisivo per la stagione dei suoi Lakers, probabilmente sta consumando un giocatore che ama la competizione come LeBron James. E allora cosa succede? Succede che il n°6 dei Lakers su Twitter racconta il suo ultimo sogno - un sogno che non è neppure una novità, confessa: "Mi sono appena svegliato da un film in cui io e MJ ci stavano sfidando canestro dopo canestro in finale NCAA, lui con North Carolina e io con Duke. Una sensazione stupenda, e una GARA EPICA, UN CLASSICO!", ha scritto LeBron. Che poi ha fornito anche qualche dettaglio in più: "Eravamo 94-94 con 5 secondi ancora da giocare, e palla a North Carolina. E come al solito mi sono svegliato perché dovevo andare in bagno, prima di riuscire a capire come finiva la partita. Succede sempre così, non riesco mai ad arrivare alla fine. Ma sembrava davvero reale. LOL", assicura James.