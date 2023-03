Votato MVP della regular season del campionato australiano da poco terminata e in campo per le NBL Finals da giocare con la maglia dei Sydney Kings, Xavier Cooks è il giocatore su cui Washington ha deciso di puntare non tanto in questo finale di stagione, ma più in prospettiva per la prossima annata. Un talento versatile, duttile, utile in attacco e difesa che ca 27 anni spera di non sfigurare sui parquet NBA

Gli Washington Wizards guardano al presente e anche al futuro della franchigia e hanno deciso di puntare con un contratto per il resto di questa annata e soprattutto per la prossima su Xavier Cooks dei Sydney Kings - squadra australiana impegnata nelle finali del campionato della nazione dell’Oceania e votato come MVP dell’ultima regular season : una volta terminate le ultime sfide con la squadra di Sydney, Books chiuderà l’accordo di buyout per aggregarsi agli Wizards e diventare così il quinto giocatore nell’ultimo lustro ad aver percorso la strada sempre più battuta che dall’Australia porta al basket NBA. Un posto dove allevare talenti, liberi di crescere e sbocciare prima di fare il grande salto.

Cooks è riuscito a mettersi in mostra grazie alle sue doti di ala versatile, di giocatore in grado di eccellere e incidere in entrambe le metà campo - con spiccate visioni in termini di passaggio, oltre a quelle di cambio a livello difensivo e mostrando una versatilità sempre più ricercata in NBA. Uscito dal college con grandi promesse da mantenere, Cooks non è stato scelto da nessuno al Draft finendo poi ai Sydney Kings e diventando una delle storie più emblematiche delle opportunità di crescita che i giocatori possono trovare in campionati del genere: nel giro di un quadriennio infatti, giunto nel pieno della maturità a 27 anni, Cooks ha conquistato il titolo di MVP delle finali della stagione 2021-22, bissando il successo al termine della regular season di questa stagione. Dimostrazione di come il lavoro svolto dal front office della franchigia australiana - in cui spiccano anche Andrew Bogut e Luc Longley, che conoscono bene il basket NBA - sia quello giusto e che dall’altra parte dell’oceano c’è qualcuno pronto ad approfittare e pescare a piene mani da un bacino di giocatori del genere.