Avere fiducia in se stessi è una gran cosa, sconfinare nell'arroganza a volte tradisce. È quello che è successo a 0.8 secondi dalla fine dei tempi regolamentari di Cleveland-Boston a Grant Williams, che si è presentato in lunetta con due liberi decisivi da tirare e il punteggio in parità sul 109-109. Donovan Mitchell va a dirgli due paroline per cercare di distrarlo (mentre la panchina dei Cavs fa di tutto per allungare l'attesa in lunetta del giocatore) e Wililams reagisce sicuro, all'indirizzo del n°45 dei Cavs. "Li segnerò tutti e due", dice spavaldo il giocatore dei Celtics, il cui labiale è inequivocabile ("I'mma make both", in gergo). Solo che poi le cose non vanno proprio così. Williams sbaglia il primo libero e poi sbaglia anche il secondo, mandando così in fumo due chance per dare la vittoria ai suoi.