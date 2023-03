Nessuna accusa per Morant, fuori altre 4 partite

Si chiude con un prevedibile nulla di fatto l’indagine condotta dalla polizia del Colorado nei confronti di Ja Morant - protagonista della discussa diretta Instagram della scorsa settimana in cui ha mostrato una pistola in video dopo una lunga serata nella quale non era apparso pienamente cosciente e lucido. Stando a quanto riportato dagli agenti, la raccolta di informazioni relative all’accaduto anche allo “Shotgun Willie” (il posto in cui Morant ha trascorso la nottata dopo la sconfitta contro Denver) ha portato a un nulla di fatto: “Non ci sono abbastanza evidenze per accusarlo di qualche crimine”, spiegano in maniera sbrigativa provando a chiudere il caso. “Il dipartimento di polizia nella serata in questione non ha inoltre ricevuto nessuna chiamata per entrare in servizio, né segnalazioni relative ad armi di alcun tipo. Nessun disturbo della quiete pubblica, né cittadini o residenti che si sono lamentati”. Insomma, a livello legale non sembrano esserci problemi (sensazione che in molti hanno avuto sin da subito in realtà).