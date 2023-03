Jenkins: "Avevamo parlato con Ja prima del video"

Dopo una striscia di tre sconfitte consecutive e una settimana decisamente turbolenta, i Memphis Grizzlies questa notte sono tornati a vincere superando i Golden State Warriors in maniera convincente. In Tennessee però continua a tenere banco il caso Ja Morant, con l’All-Star che rimarrà fuori quantomeno fino al 17 marzo, prima data utile dopo le sei gare "lontano dalla squadra" decise dai Grizzlies. L’allenatore Taylor Jenkins parlando con la stampa ha fatto il punto della situazione dopo la sospensione della sua stella per aver mostrato una pistola in una diretta Instagram da uno strip club dopo la sconfitta contro Denver. "Avevamo avuto delle conversazioni con lui cercando di guidarlo ed aiutarlo per continuare a evolvere come persona e giocatore" ha detto Jenkins. “Ovviamente l’altro giorno si è superato il limite, perciò dato il via a un percorso. Ha dei passi da dover fare personalmente e professionalmente mentre fa i conti con certe questioni individuali per poter migliorare. So che tutti vogliono sapere cosa succederà, è l’argomento più caldo del momento. Ma ci vuole del tempo. Deve prendersi la responsabilità di migliorare come persona: questo è un fattore importantissimo in questa questione. Così come la responsabilità che ha nei confronti della squadra. Finora è stato assolutamente coinvolto e ha continuato a comunicare con il gruppo".