Neppure il tempo di festeggiare il ritorno in campo di D'Angelo Russell e i Lakers vedono subito tornare a riempirsi l'infermeria: accanto a LeBron James, infatti, ecco fermarsi ai box anche Mo Bamba, un altro dei nuovi arrivi - proprio come Russell - del mercato invernale dei gialloviola. Per l'ex lungo degli Orlando Magic si tratta di una distorsione alla parte alta della caviglia sinistra e i tempi di recupero purtroppo si annunciano lunghi: Bamba verrà infatti rivalutato non prima di un mese e bene che vada quindi i Lakers lo potranno rivedere in campo solo nelle sfide play-in (se necessarie) o ai playoff (sempre che riescano a qualificarsi). L.A. può consolarsi invece ritrovando Russell, che sarà in campo - presubilmente al suo posto in quintetto - nella gara di stanotte contro Toronto, dopo un'assenza di sei partite. Più le gare saltate, finora, di quelle giocate (quattro), nelle quali l'ex point guard di Minnesota ha tenuto medie di 13.5 punti e 5.0 assist, ma proprio da Russell arrivano parole di grande ammirazione per quanto fatto dal suo "rivale" di ruolo Dennis Schroder in sua assenza. "Ha portato un contributo enorme, ha trascinato la squadra, ha fatto tutto quello che poteva fare. Ha guidato i suoi compagni con l'esempio, tanto in attacco quanto in difesa".