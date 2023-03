Naz Reid, il grande punto di domanda dei T'Wolves

La partita di Naz Reid contro i Brooklyn Nets poteva diventare il manifesto della sua regular season con i T’Wolves , una sorta di Mr Wolf di Pulp Fiction dalla fisionomia ben diversa rispetto a quella del noto attore Harvey Keitel: quasi 210 centimetri dal fisico statuario e longilineo, dalla buona mobilità di piedi e pericolosità anche sul perimetro, pronto a palesarsi nel momento del bisogno e a risolvere problemi. È quello che Reid è riuscito a fare in parte anche stavolta, giocando l’ultimo secondo e mezzo dei regolamentari della partita contro i Nets - lanciato in campo per portare blocchi e agevolare lo schema disegnato per liberare Anthony Edwards, ma ritrovatosi poi con la palla più pesante della partita tra le mani . Ricezione, tiro senza pensarci troppo e triple sulla sirena: tre punti che valgono il pareggio e portano la sfida all’overtime, in un match in cui Reid non era mai andato a bersaglio né prima, né dopo quella prodezza. Tre punti a referto, soltanto quelli , che potevano valere una vittoria cruciale nella corsa playoff di Minnesota. Brooklyn però all’overtime ha avuto maggiore freddezza nel finale, non si è fatta fregare di nuovo e così la sua prodezza è stata vana. Proprio come la sua regular season a Minneapolis e forse, proprio per questo, la prestazione contro i Nets è davvero il racconto in 48 minuti della regular season di Reid.

Cappellino bianco e urlo liberatorio: a festeggiare il canestro di Reid in panchina c’era anche Karl-Anthony Towns, che sul parquet non si vede in azione dallo scorso 28 novembre e che involontariamente ha fatto da apripista alla stagione del centro di riserva dei T’Wolves - che quest’anno dovevano andare all-in puntando sui lunghi, ma non pensavano di dover cavalcare per oltre 18 minuti di media proprio Reid; giocatore da 10.6 punti e 5 rimbalzi a partita, con il 53% dal campo senza disdegnare avventura con i piedi oltre l’arco - oltre tre tentativi di media con il 34%. Non di certo numeri alla Towns, ma quelli di un giocatore che ha avanzato a pieno diritto la sua candidatura a un possibile rinnovo di contratto. A Minneapolis infatti ora si chiedono: cosa fare con lui? L’accordo da 1.9 milioni di dollari scade il prossimo 30 giugno e sicuramente altre squadre si faranno avanti per provare a convincerlo, ma al tempo stesso Minnesota - che vorrà provare a rilanciare il suo gioco basato sullo sfruttare i lunghi - avrà bisogno di riserve di buon livello e con caratteristiche simili al duo Gobert-Towns. Quanto “spendere” per trattenerlo? Come muoversi? Quanto bisognerà impegnarsi per trattenerlo? Lui continua a farsi notare, all’occorrenza segnando anche triple sulla sirena: riuscire a concludere la partita contrattuale con un successo però non sarà soltanto compito suo. Proprio come accaduto contro Brooklyn.