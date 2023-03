Infortunio LeBron James: ora cammina senza tutore

Era dallo scorso 5 marzo che LeBron James non si faceva vedere a bordo campo per una partita dei suoi Los Angeles Lakers, pur continuando a sostenere i suoi compagni attraverso i suoi attivissimi canali social nelle vittorie contro Memphis e Toronto. Questa notte il quattro volte campione NBA era però di nuovo in panchina per la partita poi persa contro i New York Knicks, con una novità rispetto a sette giorni fa: la sparizione del tutore al piede . James infatti è apparso camminare piuttosto bene senza aver bisogno di aiuto (è sparito il "mini-monopattino" con il quale si muoveva tra i corridoi dello Staples Center), certamente un segnale confortante per il suo attesissimo ritorno in campo .

Coach Ham: "Tutto secondo i piani, staccare gli ha fatto bene"

È stato coach Darvin Ham a dare un aggiornamento, per quanto stringato, sulle sue condizioni: "Tutto sta procedendo secondo i piani. Stare lontano dalla squadra in questa settimana gli ha fatto bene, gli ha permesso di staccare un po’ la spina". James, infortunatosi lo scorso 26 febbraio nella partita vinta contro i Dallas Mavericks, rimarrà fuori probabilmente fino almeno alla fine del mese, visto che lo scorso 2 marzo i Lakers avevano definito in tre settimane i tempi per una sua nuova valutazione. Considerando il calendario dei gialloviola, James salterà sicuramente il back-to-back in arrivo tra New Orleans e Houston, così come le sfide contro Dallas, Orlando e Phoenix in casa della settimana successiva. Improbabile vederlo in campo nel weekend del 25-26 marzo contro OKC e Chicago, mentre il suo rientro potrebbe avvenire in una delle cinque gare consecutive in trasferta a cavallo di aprile. Secondo le tempistiche date dalla squadra, la nuova valutazione dovrebbe arrivare tra una decina di giorni.