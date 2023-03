I Los Angeles Lakers hanno perso in casa contro i New York Knicks, interrompendo così il loro buon momento da tre vittorie in fila. Dopo la partita Anthony Davis si è preso sulle spalle le colpe per il ko: "Ho sbagliato di tutto, sono stato pessimo. I miei compagni hanno fatto il loro lavoro, io no"

Ci sono centinaia di giocatori NBA che metterebbero la firma su una prestazione da 17 punti, 16 rimbalzi, 4 assist, due recuperi e una stoppata, ma se ti chiami Anthony Davis e hai sulle spalle il destino dei Los Angeles Lakers (stante l’infortunio di LeBron James) allora non basta. Ed è lui stesso il primo a saperlo: "Il motivo della sconfitta? La mia prestazione" ha detto dopo il ko interno contro i New York Knicks, interrompendo una striscia di tre successi consecutivi che aveva riportato i Lakers al nono posto a Ovest. "Sono stato pessimo. Non sono riuscito a trovare il mio tiro, sbagliando di tutto dai tiri liberi ai sottomani. I miei compagni hanno fatto il loro lavoro, io non ho fatto il mio". Davis in effetti ha litigato con il tiro segnando solo 8 dei 18 tiri tentati (tra cui un errore da tre punti) e soprattutto con quattro errori su cinque dalla lunetta, che in una sconfitta di 4 lunghezze hanno finito per pesare moltissimo. Dopo i soli 8 punti realizzati contro Toronto, Davis è incappato così in un’altra prestazione non del suo livello, mentre in precedenza aveva inanellato cinque gare consecutive da almeno 28 punti, tra cui il picco dei 39 realizzati contro i Golden State Warriors e la doppia doppia da 30+22 contro Memphis.