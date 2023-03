I Lakers stanno lottando partita dopo partita per conquistare l'accesso alla post season in una combattutissima Western Conference. A guidare i gialloviola c'è Anthony Davis, che dopo il suo rientro dall'infortunio e con l'assenza forzata di LeBron - fermo per il problema alla caviglia -, si è preso la squadra sulle spalle (al netto di un paio di prestazioni sottotono in attacco) portandola a sette vittorie nelle ultime dieci partite. AD è stato decisivo anche nell'ultimo successo a New Orleans, segnando 35 punti con 11/18 al tiro e catturando 17 rimbalzi. Nella partita di stanotte a Houston coach Ham dovrà però fare di nuovo a meno di lui. "Non sarà in campo - ha spiegato il coach gialloviola dopo il successo con i Pelicans - è stato deciso che al momento, anche se non ha dolore, non può giocare i back-to-back per non rischiare ricadute". Il problema da gestire è quello al piede destro, che gli ha già fatto saltare 20 partite in stagione per una 'reazione da stress', non ancora superata del tutto. Da lì l'indicazione dello staff medico di tenerlo fuori se ci sono due partite in due giorni.