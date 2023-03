L'amico italiano di Banchero: "Sa che lo amiamo"

Impegnato con la squadre dell’università di Arizona in un mese come quello di marzo sempre cruciale e particolare per le squadre collegiali americane, Riccardo Fois - assistente allenatore anche della Nazionale Italiana - è diventato nel corso degli ultimi mesi anche l’uomo di collegamento tra la Federazione Azzurra e Paolo Banchero; il sogno e l'obiettivo della pallacanestro italiana in vista dei mondiali del prossimo agosto: “Banchero sta andando benissimo in questa stagione - spiega Fois nell’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport - ma questo non lo vedo solo io: sta facendo un’annata pazzesca, penso che vincerà il premio di rookie dell’anno e se lo merita tutto per il lavoro che c’ha messo negli anni per raggiungere questi livelli d’eccellenza. Il suo obiettivo ora è quello di andare ai playoff: Orlando sta giocando bene, ha recuperato gli infortunati - in questo momento deve focalizzarsi solo su questo. Poi in futuro ci sarà occasione di incontrarsi, di capire quali saranno le sue priorità per l’estate. Lui sa quanto l’Italia lo ami, sa quanto gli vogliamo bene e noi conosciamo tutto ciò che serve a lui: quindi quando ci sarà l’opportunità e il momento giusto, ci metteremo insieme e capire quale sarà il suo desiderio per l’estate ”.

Di buone notizie per le squadre “del cuore” di Fois ce n’è sicuramente un’altra, con Phoenix che può godersi l’arrivo di Kevin Durant e le ambizioni playoff rilanciate per un gruppo che vuole sognare in grande: “Sì, li sento e capisco che sono molto contenti: Kevin Durant non è soltanto uno dei migliori giocatori della storia NBA, ma anche come persona, come cultura del lavoro, è un giocatore che si incastra alla perfezione in quello che Phoenix ha costruito negli anni. Sono molto contento anche io per i miei amici che lavorano e giocano lì: spero non abbiano problemi con gli infortuni e non vedo l’ora di andare a vederli ai playoff”. Un giocatore in grado di spostare gli equilibri: “Con Durant aggiungi uno dei più forti di sempre a un gruppo che è già abituato a vincere: messo di fianco a giocatori come Paul, Booker e Ayton, è l’elemento in più che in una serie playoff ti può sparigliare le carte perché è sempre capace di segnare 30 punti”.