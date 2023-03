Non scende in campo da oltre un mese, le statistiche sono in picchiata e il suo allenatore Jacque Vaughn è dovuto intervenire in prima persona per rassicurare tutti sul fatto che la stagione di Ben Simmons non sia ancora finita, nonostante gli infortuni. Ora arriva anche il cambio di agente, da molti interpretata come l'ennesimo segno del declino del giocatore. Che però sembra aver già individuato il suo nuovo agente: per provare, a soli 27 anni, a rimettere in carreggiata una carriera in pericolo

Ieri e oggi. Passato e presente. Nella vita di Ben Simmons le due cose non sembrano mai essere state così distanti. Ieri era il miglior rookie della NBA (nel 2018), un All-Star (tre volte), uno dei migliori difensori NBA (due volte nei quintetti difensivi); oggi è un giocatore senza identità, braccato da continui infortuni (ha saltato 28 delle 70 gare dei Nets, non scende in campo dal 15 febbraio), con statistiche in picchiata (ai minimi in carriera per punti, rimbalzi e assist). A consolarlo, forse, soltanto un contratto che lo lega ai Brooklyn Nets ancora per le prossime due stagioni, a cifre vicine ai 38 milioni di dollari per l'anno prossimo e oltre i 40 per il 2024-25. Cortesia di un accordo da 5 anni e 177 milioni di dollari firmato a luglio 2019 ancora con i Philadelphia 76ers grazie all'intermediazione decisiva di Rich Paul e Klutch Sports, una delle agenzie di rappresentanza più potenti in NBA. Che da oggi, però, non è più l'agenzia di Simmons. "Decisione maturata per mutuo consenso", si legge, ma in molti hanno visto nella notizia una sorta di "abbandono" del giocatore da parte di un'agenzia che forse si è resa conto di come i giorni migliori del loro (ex) cliente possano ormai essere già alle spalle, nonostante Simmons abbia soltanto 27 anni.