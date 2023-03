Stabilire un record di punti nella franchigia che è stata di Michael Jordan? Praticamente impossibile. Eppure no: DeMar DeRozan e Zach LaVine hanno dovuto unire le loro forze ma ce l'hanno fatta. Nella notte, nella vittoria contro Minnesota, i due - approfittando anche di un doppio overtime - hanno segnato la bellezza di 88 punti in coppia (49 DeRozan, 39 LaVine) stabilendo un record di franchigia e strappandolo così proprio al n°23 dei Bulls. Che da solo - il 28 marzo 1990 - aveva segnato 69 punti sul parquet dei Cleveland Cavaliers, in quella che sarebbe rimasto il massimo punteggio individuale in tutta la sua carriera. Solo che quel giorno - nonostante un tempo supplementare - nessuno dei suoi compagni riuscì ad andare oltre i 16 punti - e a farlo non fu neppure Scottie Pippen (come verrebbe naturale pensare, fermo a 7 punti con 3/10 dal campo) ma Horace Grant. Così, quella sera, la coppia Jordan-Grant mise assieme un totale di 85 punti, il massimo fino a oggi mai prodotto da un duo di giocatori in maglia Bulls. La super partita di DeRozan (15/25 dal campo con 2/4 da tre ma soprattuto 17/18 dalla lunetta) e di LaVine (stessa percentuale dal campo, 15/25, perfino meglio dall'arco con 4/9 ma "solo" 5/5 in lunetta) ha però detronizzato un record che durava da quasi 33 anni e consacrato due tra i migliori realizzatori che la NBA oggi conosca.