I Sacramento Kings sono una delle storie più belle della stagione e a viverla assieme sono due compagni di squadra che sono anche due amici, che si conoscono (e giocano assieme) da tanti anni. De'Aaron Fox e Malik Monk, infatti, sono sbarcati assieme nel mondo NCAA al via della stagione 2016-17, affrontata da freshman a Kentucky. Entrambi si erano costruiti un "nome" al liceo, Fox in Texas, Monk in Arkansas, ritrovandosi un contro l'altro sia al McDonald's All-Star Game di quell'anno (Monk vinse la gara del tiro da tre) che al Jordan Brand Classic (dove vennero eletti co-MVP di quell'All-Star game tra liceali, grazie ai 23 punti di Fox per l'Est, vincente, e ai 22 di Monk per l'Ovest). In quella gara, e in generale al liceo, condividevano anche un numero, quello sulla maglia: il 5. A Kentucky Monk chiese a Fox di tenere il 5, ricevendo la benedizione dell'attuale point guard dei Kings ("Avrei voluto comunque cambiare e prendere lo 0", racconta lui).