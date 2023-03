Fuori da fine febbraio, LeBron James dopo aver evitato l’operazione al piede resta un grosso punto interrogativo sulla stagione dei gialloviola - che non sanno se e quando lo riavranno a disposizione. Gli aggiornamenti dati da ESPN e da Brian Windhorst - da decenni ormai uno dei giornalisti più vicini a James - ha spiegato che LeBron resta ancora molto distante dal ritorno sul parquet: “So bene che diversi report hanno parlato di tre settimane di stop, ma quello era il termine prima di fare una nuova valutazione dell’infortunio - cosa che lo costringerà a restare fuori ancora per diverso tempo”. Considerando che siamo a tre settimane dal termine della regular season, il rischio concreto è quello che il n°6 gialloviola non metta più piede in campo in questa stagione. “So che LeBron ha giocato nonostante gli infortuni in passato, ma non sono sicuro al 100% che questo sia un problema che puoi affrontare stando sul parquet. Ricordo un paio d’anni fa quando ha avuto una brutta distorsione alla caviglia - con Solomon Hill che gli franò addosso - e fu un colpo durissimo per la stagione dei Lakers, con James che tornò in campo in una forma neanche lontanamente paragonabile a quella solita. Non è da escludere quindi che in postseason, anche zoppicando, possa tornare sul parquet: la domanda è che i Lakers non sanno bene su cosa poter contare in sostanza”.