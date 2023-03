Fontecchio da 12 punti: Utah batte anche i Kings

HIGHLIGHTS NBA

Warriors vincenti in trasferta, Sixers ko al 2° OT

Golden State torna a vincere fuori casa dopo 11 sconfitte consecutive, ringraziando i 59 punti di Curry e Thompson. Philadelphia cade in casa dopo due supplementari contro Chicago, interrompendo una striscia di 8 successi in fila. Randle firma il suo massimo in carriera da 57 punti, ma New York perde in casa con Minnesota (8/8 da tre di Prince). Memphis rimonta Dallas con un super ultimo quarto e si prende il secondo posto a Ovest, approfittando del ko di Sacramento contro i Jazz di Fontecchio (12 punti)

CHARLOTTE HORNETS-INDIANA PACERS 115-109 | Le speranze di torneo play-in dei Pacers subiscono un duro colpo a Charlotte, dove gli Hornets rimontano uno svantaggio di 21 lunghezze nel primo tempo per interrompere una striscia di sei sconfitte consecutive in casa. Kelly Oubre è il migliore dei suoi con 28 punti, seguito dai 23 di Terry Rozier e i 22 di Gordon Hayward, piazzando un parziale di 19-4 negli ultimi sei minuti per superare i 20 di Myles Turner e Buddy Hield. Indiana è ora a 2.5 gare di distanza dal decimo posto occupato da Chicago

PHILADELPHIA 76ERS-CHICAGO BULLS 105-109 2OT | Proprio i Bulls realizzano uno dei risultati più sorprendenti della serata, andando a vincere sul campo di Philadelphia per interrompere la loro striscia di 8 successi in fila. A spingere la quinta vittoria nelle ultime sei gare per i Bulls sono i 26 punti di Zach LaVine, i 25 di DeMar DeRozan e i 21 con 12 rimbalzi di Nikola Vucevic, spuntandola al secondo supplementare dopo il sesto fallo di Joel Embiid a 3:54 dalla fine di un match da 17/69 da tre punti tra le due squadre