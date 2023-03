NBA Sundays: L.A. Lakers-Chicago alle 21.30 su Sky

I gialloviola sperano di ritrovare LeBron James sul parquet dopo un mese d'assenza e puntano a conquistare il quarto successo in fila in casa nel testa a testa con Chicago: due squadre impegnate nella corsa playoff nelle rispettive Conference e che devono soltanto vincere per consolidare la loro posizione al play-in. Un match tutto da seguire con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

Tre vittorie in fila in casa per i Lakers che vanno a caccia del quarto sigillo alla Crypto. com Arena nel match contro i Bulls, felici di essere risaliti all’interno della zona play-in e pronti a rinverdire un record di vittorie finalmente tornato al 50%. Merito dei nuovi innesti e di un Anthony Davis che ha trovato continuità a livello fisico e, una volta ottenuta quella, non c’è ragione di dubitare del suo talento in entrambe le metà campo. Al resto poi potrebbe e vorrebbe pensare LeBron James, che questa sera alle 21.30 nel match in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi, ha delle possibilità di fare capolino sul parquet, di ritrovare il campo dopo 13 partite d’assenza e un mese di stop iniziato il 26 febbraio - poco dopo aver completato la titanica impresa di superare Kareem-Abdul Jabbar in vetta alla classifica dei migliori realizzatori di sempre della regular season NBA. I Lakers però stavolta hanno dimostrato di essere competitivi anche senza il loro Re: 8-5 il record, con i vari D’Angelo Russell, Malik Beasley e non solo che hanno mostrato la potenziale profondità di un roster che ha a disposizione diverse alternative.