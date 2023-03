JDub regala il successo a OKC e spaventa Banchero

Se c’è un nome di un rookie che può insidiare Paolo Banchero nella corsa al premio di miglior matricola della stagione - per il quale il talento di passaporto italiano resta il favorito assoluto - quello è di sicuro Jalen Williams; sempre più decisivo nelle dinamiche tecniche e di campo in casa Thunder, trascinante grazie alla sua duttilità e all’occorrenza anche decisivo sulla sirena, come accaduto contro i Pistons in un match che OKC doveva vincere a ogni costo. Alla fine c’ha pensato lui, con un tap-in tutt’altro che scontato e che ben racconta la sua innata predisposizione per il gioco, il “fiuto” del canestro e la comprensione di ciò che accade sul parquet ben oltre il normale. Un talento che riesce a incastrarsi perfettamente al fianco di Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey, facendo così sognare i tifosi dell’Oklahoma evocando paragoni con altri terzetti di giovani talenti già visti in casa Thunder, senza tuttavia risultare in alcun modo blasfemi. Jalen Williams, “jDub” come soprannome assegnato dalla sua famiglia, sarà un osso duro per chiunque dovrà sfidarlo in campo nei prossimi anni. Anche per Banchero, che davanti alle sue prodezze sente un po’ più di pressione in questo rush finale.