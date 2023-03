I Knicks battono Miami, ma Randle si fa male

Julius Randle, leader e riferimento dei Knicks che in questa stagione ha giocato in tutte e 77 le partite finora disputate da New York, ha saltato tutto il secondo tempo della gara poi vinta contro Miami a causa di una dolorosa distorsione alla caviglia - che a guardare le immagini sembra non promettere per niente bene. Colpito nel corso della seconda frazione durante la lotta a rimbalzo d’attacco con Bam Adebayo, Randle si è visto franare addosso l’avversario dopo una finta e crollargli così proprio sulla caviglia. Rimasto in campo per tirare i liberi, Randle era chiaramente dolorante - tanto da indurre i Knicks a commettere volontariamente un fallo per interrompere il gioco e permettergli di uscire dal parquet per sottoporsi agli esami e ai controlli di rito. Tre punti e cinque rimbalzi in 15 minuti in campo, ben al di sotto delle sue medie stagionali, ma New York ha trovato il modo migliore di sfruttare le riserve e mettere alle corde Miami - in uno scontro diretto che avvicina così i Knicks alla qualificazione diretta ai playoff senza passare dal play-in. Un’opportunità che i ragazzi di coach Thibodeau dovranno probabilmente cercare di agganciare senza contare sull’aiuto di Randle, che nelle prossime ore si sottoporrà agli esami di rito per capire l’esatta diagnosi e i tempi di recupero - che i Knicks sperano possano essere più brevi possibile.