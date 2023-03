Il miglior Russell Westbrook della stagione non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore per gli L.A. Clippers. Già privi di Paul George per il noto infortunio al ginocchio e di Kawhi Leonard all’ultimo minuto per motivi personali , la squadra di Los Angeles ha dovuto affidarsi al suo numero 0, che in tutta risposta ha sfoderato una prestazione formato MVP 2017 . Anzi, per certi versi pure meglio: se i 36 punti che ha messo a referto è un dato a cui ci ha abituato (con questa sono 96 le sue partite in carriera con almeno 36 punti segnati, anche se non segnava così tanto dal maggio del 2021 ), a rubare l’occhio è il clamoroso 5/5 dalla lunga distanza realizzato contro i Memphis Grizzlies, un numero — questo sì — mai visto prima nella sua carriera , nella quale si era fermato al massimo due volte a 4/4. D’altronde i numeri non mentono per un giocatore che in carriera supera a malapena il 30% da tre punti e quest’anno è andato male sia coi Lakers (29.6%) che coi Clippers (25% dall’arco) , trovando però la mira nel momento più importante per i suoi.

30+10 con 5 franchigie diverse: mai nessuno come Westbrook

I Clippers sono riusciti così a interrompere la striscia di sette vittorie consecutive di Memphis, che in casa non perdeva addirittura dal 5 febbraio (12 vittorie in fila). Certo, ci sono degli asterischi da mettere: i Grizzlies erano alla seconda serata di un back-to-back e hanno tenuto a riposo titolari come Jaren Jackson Jr. e Desmond Bane o riserve chiave come Tyus Jones e John Konchar, oltre a dover fare a meno del centro titolare Steven Adams. Ma questo non è un problema di Westbrook, che ha attaccato chiunque si sia trovato davanti arrivando spesso e volentieri al ferro (8/13 da due punti) non solo per realizzare in proprio ma anche per coinvolgere i compagni, come dimostrano i suoi 10 assist di serata, quattro dei quali sono finiti nelle mani di Robert Covington — anche lui decisivo con 7/7 dall’arco e 27 punti finali in una serata da quasi 60% da tre per i Clippers. Con questa prestazione Westbrook diventa il primo giocatore nella storia della NBA a collezionare almeno una partita da 30 punti e 10 assist con cinque franchigie diverse, essendoci riuscito in ogni tappa della sua carriera da Oklahoma City a Los Angeles (entrambe le sponde) passando per Houston e Washington. Difficile che replichi un’altra prestazione del genere anche tra due giorni, quando i Clippers incontreranno di nuovo i Grizzlies a Memphis, ma intanto grazie a lui e a un’ottimo ultimo quarto la squadra di coach Tyronn Lue ha fatto un altro passo verso la post-season.