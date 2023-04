Da questa parte dell’oceano siamo abituati alle scene di "delirio collettivo" all’aeroporto, in particolare quando arriva un nuovo acquisto di una squadra di calcio o per il ritorno di una squadra da un grande risultato. Ma nella NBA succede molto raramente, anzi diciamo anche quasi mai. Ecco perché quanto accaduto questa notte a Sacramento merita di essere raccontato: dopo aver conquistato matematicamente la qualificazione ai playoff a 17 anni di distanza dall’ultima volta, diverse centinaia di tifosi dei Kings si sono ritrovato a notte fonda all’aeroporto di Sacramento per attendere il ritorno dei giocatori (impegnati a Portland negli ultimi giorni) e festeggiare insieme la fine di "the drought", l’assenza più lunga dai playoff di una squadra professionistica americana. Tra i tradizionali campanacci, le magliette e le bandiere della squadra, i tifosi si sono dati appuntamento in un parcheggio dello scalo privato dal quale arriva e parte il charter della squadra, avendo l’occasione di festeggiare l’allenatore Mike Brown che con la sua auto ha scelto di passare lentamente attraverso le due ali di tifosi sui lati della strada suonando il clacson in uscita dallo scalo. Un momento largamente atteso da una tifoseria che non più tardi di dieci anni fa ha dovuto lottare con cortei e manifestazioni per evitare che la squadra (unica franchigia professionistica presente in città) venisse trasferita altrove dai precedenti proprietari, i fratelli Maloof. Dal momento in cui Vivek Ranadive ha preso il controllo della squadra sono seguite altre stagioni perdenti piene di frustrazioni, ma attorno al coro “Light The Beam” i tifosi dei Kings possono festeggiare finalmente una squadra vincente. E l’atmosfera ai playoff promette di essere a dir poco elettrica.