L'All-Star sloveno non ha alcuna intenzione di fermarsi - nonostante i problemi fisici - in questa fase cruciale di stagione in cui ai Mavericks resta ancora qualche speranza di riuscire a conquistare la qualificazione almeno per il play-in, non vanificando in maniera completa una regular season in cui la scelta di puntare su Kyrie Irving si è rivelata per ora controproducente

Tre sfide casalinghe per concludere la stagione da vincere senza guardare a cosa faranno i Thunder, da cui passano in parte il destino dei texani, senza dimenticare però le eventuali implicazioni legate al prossimo Draft NBA. Tirare il freno a mano in questo momento della stagione non sarebbe del tutto immotivato per i Mavericks, che all’interno della trade che portò Kristaps Porzingis a Dallas hanno ceduto anche la scelta al primo giro al Draft 2023 protetta top-10 - ossia, qualora i texani dovessero essere sorteggiati in Lottery tra le prime 10 squadre la chiamata resterebbe ai Mavs. Meglio puntare a quella prospettiva o lottare per un play-in che probabilmente non lascerebbe lo stesso scampo a Luka Doncic e compagni? Sotto questo aspetto, il campione sloveno non ha dubbi: “Io finché posso sarò in campo a lottare per vincere: non bisogna criticare le scelte fatte dalla dirigenza, per avere chimica in campo ci vuole tempo. Non credo che l’attacco sia mai stato un problema, dobbiamo riuscire a migliore nella nostra metà campo. Se le cose non vanno bene però, non bisogna guardare agli altri: sono io il leader di questa squadra e la colpa è mia”.