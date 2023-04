NBA

Domenica 9 aprile si conclude la stagione regolare NBA e per l'occasione Sky Sport sceglie di seguire in diretta - con commento tutto in italiano - ciascuna delle 15 sfide che determineranno le sfide dei play-in e il tabellone dei playoff, 'saltando' di campo in campo per vivere in diretta le ultime emozioni di una stagione straordinaria. Un appuntamento da non perdere su Sky Sport NBA ed eccezionalmente disponibile anche per tutti in streaming sul sito skysport.it