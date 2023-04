Markkanen quest'estate farà il servizio militare

Segnare 25 punti a partita nella NBA, diventare un All-Star e con ogni probabilità giocarsi anche un premio individuale fino all’ultimo non basta per godersi un’estate di relax o quantomeno di allenamenti individuali. La situazione di Lauri Markkanen, infatti, è decisamente particolare: la legge finlandese impone il servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini maschi prima del compimento dei 30 anni e neanche un’atleta del calibro di Markkanen può sottrarsi, specialmente in un periodo storico in cui la Finlandia sta entrando nella NATO. Approfittando del fatto che i suoi Utah Jazz sono stati ufficialmente eliminati dalla corsa al torneo play-in con la sconfitta di questa notte, il 25enne Markkanen ha deciso di adempiere ai suoi doveri questa estate, cominciando il prossimo 17 aprile in una base militare nel sud di Helsinki. "È obbligatorio perciò dobbiamo farlo, ma è anche una cosa che ci riempie d’orgoglio" ha detto a ESPN. "Penso che servire il proprio paese sia da esempio. E sono fiducioso di riuscire a farcela in un modo che non abbia impatto sulla mia preparazione per il prossimo anno". L’idea infatti è quella di combinare i suoi doveri con gli allenamenti normalmente previsti per la off-season: "Mi è stato detto che fanno un buon lavoro nel far convivere entrambe le cose: puoi fare il tuo lavoro come atleta e seguire l’addestramento contemporaneamente".