L'All-Star dei Boston Celtics ha saltato l'ultima partita contro Toronto per via di una lacerazione alla mano destra (quella con cui tira) rimediata per un incidente domestico. Il giocatore si è procurato un taglio tra due dita tirando su un vaso di vetro che aveva colpito inavvertitamente mentre innaffiava le piante, ricevendo cinque punti di sutura. Salterà anche l’ultima partita di regular season ma dovrebbe essere pronto per i playoff

Dopo essersi assicurati il secondo posto a Est, i Boston Celtics avevano come unico obiettivo quello di far arrivare tutti i loro giocatori in salute in vista di una cavalcata playoff che si spera sia lunga quanto quella dello scorso anno, arrivata a sole due vittorie dal titolo NBA. Peccato però che certi incidenti davvero non si possano prevedere: l’All-Star Jaylen Brown infatti ha dovuto saltare la partita di questa notte contro Toronto per via di una lacerazione alla mano destra (quella con cui tira) che si è procurato tra le mura domestiche in maniera davvero bizzarra. A raccontare la dinamica è stato lui stesso: innaffiando le piante di casa sua, ha colpito inavvertitamente un vaso di vetro che si è rotto e nel tirarlo su si è procurato un taglio decisamente fastidioso tra due dita. Un incidente che gli è costato cinque punti di sutura e una mano completamente bendata quando ha incontrato i giornalisti al TD Garden prima della partita contro i Raptors, con la squadra che ha poi confermato che salterà anche l’ultima partita di regular season contro Atlanta. Il giocatore ha ammesso di essere arrabbiato per quanto successo, ma anche che si aspetta di essere pronto per l’inizio dei playoff, che i Celtics cominceranno nel weekend tra il 15 e il 16 aprile affrontando la vincente tra Miami e Atlanta nella prima partita del torneo play-in.