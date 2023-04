Et voilà, il capolavoro (al contrario) del finale di stagione dei Dallas Mavericks ora è completo. Dopo un rendimento disastroso in campo (perse 12 delle ultime 16), dopo aver fallito l'approdo alla postseason e aver consapevolmente ridotto le chance di centrare almeno il play-in lasciando a riposo gran parte dei titolari nella penultima gara contro Chicago (e con Doncic in campo solo il primo quarto), ora è arrivata una multa quasi record da parte della lega. La NBA infatti ha deciso di punire con una sanzione da 750.000 dollari la scelta dei Mavs in occasione della gara interna del 7 aprile contro Chicago: quel riposo "obbligato" per Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber e Christian Wood - oltre all'impiego ridotto di Doncic - non è piaciuto negli uffici NBA sulla 5th Avenue. "La decisione dei Dallas Mavericks di impedire ad alcuni giocatori chiave di partecipare a una gara decisiva per le sorti della loro stagione contro Chicago è contraria all'integrità del nostro sport", ha commentato Joe Dumars, il capo delle Basketball Operations per la NBA. "I Mavs hanno manifestato apertamente - con le loro azioni e alcune dichiarazioni pubbliche - il desiderio di perdere una partita per migliorare le proprie chance di mantenere la loro prima scelta al Draft 2023 [protetta soltanto nelle posizioni 1-0, altrimenti da cedere ai Knicks, ndr]. Tale comportamento ha deluso tanto i tifosi della squadra che la lega tutta".