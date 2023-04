Dopo la bruciante eliminazione per mano degli Oklahoma City Thunder, CJ McCollum ha rivelato di aver giocato negli ultimi mesi con un infortunio al pollice, sottolineando come essere a disposizione per la squadra sia fondamentale. Un messaggio che in molti hanno interpretato come una frecciata nei confronti di Zion Williamson, che non è più rientrato in campo dopo il 2 gennaio

Giocando con l’assonanza delle parole, negli Stati Uniti si dice sempre che “Availability is the best ability”, vale a dire che essere a disposizione per giocare è la migliore delle abilità. Essere a disposizione della squadra non è di certo stata la caratteristica principale di Zion Williamson, che ha concluso il suo quarto anno in NBA con appena 114 partite disputate in tutto, nelle quali ha dimostrato di essere un All-Star (25.8 punti, 7 rimbalzi, 3.6 assist con il 60% al tiro in carriera) ma anche di essere estremamente fragile dal punto di vista fisico. Anche in questa stagione Williamson ha disputato appena 29 partite prima di fermarsi per un problema al bicipite femorale al 2 gennaio, un infortunio teoricamente di poche settimane che di fatto ha messo fine alla sua stagione e a quella dei Pelicans, che senza il loro All-Star si sono battuti (trascinati anche da un grande Brandon Ingram) ma sono caduti in maniera bruciante sia contro Minnesota nell’ultima gara stagionale che nel torneo play-in contro i rampanti Oklahoma City Thunder. E mentre Zion Williamson ammetteva di essere in buoni condizioni atletiche ("Posso fare praticamente tutto in campo") ma anche di avere degli ostacoli mentali da superare ("Mi conosco, se scendessi in campo sarei esitante e sarei dannoso per la squadra"), CJ McCollum parlando dopo la sconfitta con OKC è sembrato mandare delle frecciate al giovane All-Star.