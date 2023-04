NBA

Miami e Minnesota ai playoff, Chicago e OKC fuori

Le ultime due sfide di play-in regalano due vittorie interne e stabiliscono il quadro completo del primo turno di playoff, dove Miami andrà ad affrontare Milwaukee e Est e Minnesota dovrà vedersela con Denver. Decisivo in casa Heat il doppio trentello di Jimmy Butler e Max Strus, mentre il protagonista per i Timberwolves si chiama Karl-Anthony Towns (ma molto positivo anche il ritorno in campo di Gobert)

MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 102-91 | Ci vuole un parziale di 15-1 nel finale ai Miami Heat per avere la meglio sui Bulls e staccare il biglietto per i playoff 2023, dove al primo turno affronteranno i Milwaukee Bucks. Quello e una gran difesa su Zach LaVine, tenuto a 6/21 al tiro (con 0/6 da tre) e 15 punti dopo i 39 di gara-1 (26 invece quelli di DeMar DeRozan e 16 per Caruso). I Bulls erano sopra di 6 a 7:21 dalla fine dopo aver inseguito anche di 14 nel primo quarto, ma il finale di gara di Miami ha chiuso i conti

Gli Heat non possono chiedere un'altra gara da 33 punti a Kyle Lowry (fermato a 5 in 20 minuti, con un ginocchio ancora dolorante) e allora dicono grazie soprattutto a due protagonisti: il primo, non una sorpresa, è Jimmy Butler, in campo per tutta la gara tranne 5 minuti e autore di 31 punti con 11/24 al tiro e 9/10 dalla lunetta. Per lui anche 5 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi, in una partita chiusa con il secondo miglior plus/minus di squadra, un ottimo +18