I Sacramento Kings sono una delle storie più belle della stagione e la loro prima partita di playoff in 17 anni ha visto protagonisti due compagni di squadra che sono anche due amici, che si conoscono (e giocano assieme) da tanti anni. De'Aaron Fox e Malik Monk - 38 punti il primo, 32 dalla panchina per il secondo - sono sbarcati assieme nel mondo NCAA al via della stagione 2016-17, affrontata da freshman a Kentucky. Entrambi si erano costruiti un "nome" al liceo, Fox in Texas, Monk in Arkansas, ritrovandosi un contro l'altro sia al McDonald's All-Star Game di quell'anno (Monk vinse la gara del tiro da tre) che al Jordan Brand Classic (dove vennero eletti co-MVP di quell'All-Star game tra liceali, grazie ai 23 punti di Fox per l'Est, vincente, e ai 22 di Monk per l'Ovest). In quella gara, e in generale al liceo, condividevano anche un numero, quello sulla maglia: il 5. A Kentucky Monk chiese a Fox di tenere il 5, ricevendo la benedizione dell'attuale point guard dei Kings ("Avrei voluto comunque cambiare e prendere lo 0", racconta lui).