Morant sfida LeBron: Memphis-Lakers alle 21 su Sky

Una sfida, per di più ai playoff, tra Ja Morant e LeBron James è già abbastanza per sintonizzarsi su Sky Sport NBA alle ore 21, fare scorta di popcorn e abbandonare il telecomando. Ma in gara-1 della serie forse più attesa (insieme a Suns-Clippers) della Western Conference c'è molto di più. C'è la sfida tra due dei migliori difensori NBA, Jaren Jackson Jr. da una parte e Anthony Davis dall'altra - entrambi capaci di essere anche attaccanti di tutto rispetto, come dimostra un aprile a 31.0 punti di media (in 4 gare) per il lungo dei Grizzlies (incoronato per la prima volta All-Star quest'anno) e un marzo a 28+12 rimbalzi per AD. E non solo: ci sono in campo i tiratori, Desmond Bane e Luke Kennard da una parte, Malik Beasley e D'Angelo Russell dall'altra (da quando è in gialloviola Russell viaggia con oltre il 41% da tre punti); ci sono point guard capaci di entrare dalla panchina e lasciare il segno, Tyus Jones a Memphis (per il quinto anno di fila il giocatore con il miglior rapporto assist/palle perse) e Dennis Schroder a L.A. (assolutamente decisivo nella vittoria del play-in contro Minnesota).