Mano rotta per Tyler Herro: per lui playoff finiti

Il giovane talento degli Heat è stato costretto a lasciare il match a metà partita dopo che un duro colpo subito con il parquet nel tentativo di recuperare un possesso gli ha causato la rottura del dito medio e dell'anulare della mano destra - fuori per almeno un mese e mezzo e punto di riferimento in meno per Miami dopo il successo cruciale conquistato in gara-1

Lanciarsi su un pallone vagante in un match playoff è pratica comune, ma alle volte le cose possono non andare per il verso giusto: è quanto accaduto a Tyler Herro, che per provare a recuperare un possesso è rimasto schiacciato con la mano sul parquet nell’ultimo minuto di gioco del primo tempo. A quel punto il giocatore di Miami è rimasto in campo per qualche secondo, manifestando però chiaramente un dolore che non gli permetteva di restare insieme ai compagni, anche se - libero in angolo - Herro ha trovato anche il modo di andare a bersaglio da tre punti prima di lasciare il campo. Prima dell’inizio della ripresa, gli Heat hanno annunciato che Herro non avrebbe fatto ritorno: 12 punti in 19 minuti con 5/9 al tiro per lui, con i suoi playoff definitivamente terminate dopo che è stata resa nota la prima diagnosi - rottura della mano destra (quella con cui tira il giocatore di Miami), con particolare interessamento del dito medio e dell’anulare. Un’assenza che peserà non poco su una serie che la squadra della Florida ha iniziato al meglio vincendo a Milwaukee, ma che ora dovrà riuscire a dominare anche senza un talento come Herro.