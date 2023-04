Giannis sta meglio: Bucks ottimisti per gara-2

highlights nba

Leonard domina e Suns ko in gara-1, colpaccio Heat

Kawhi Leonard segna 38 punti, Russell Westbrook è decisivo nel finale - nonostante i tanti errori al tiro - e i Clippers riescono così a vincere a Phoenix, condannando i Suns al primo ko con Kevin Durant sul parquet (27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi per lui). Milwaukee perde Giannis Antetokounmpo per infortunio e gara-1 in casa contro Miami, trascinata da un super Jimmy Butler (35 punti), i Lakers battono a domicilio Memphis e iniziano i playoff nel migliore dei modi

MEMPHIS GRIZZLIES-LOS ANGELES LAKERS GARA-1 112-128 | La serie tra Memphis e Lakers comincia subito facendo saltare il fattore campo. I gialloviola giocano una partita di grande sostanza, resistendo a tutte le sfuriate dei padroni di casa e colpendo nel momento più propizio, chiudendo i conti con un parziale di 15-0. A prendersi il palcoscenico non sono però né LeBron James (21 punti, 11 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 3 stoppate per lui) né Anthony Davis (22 e 12 rimbalzi con 7 stoppate), ma bensì due protagonisti a sorpresa come Rui Hachimura e Austin Reaves

Il giapponese è il miglior marcatore dei suoi con 29 punti uscendo dalla panchina, trovando precisione dall'arco nel terzo quarto con tre triple consecutive a segno e arrivando alla fine con 5/6 dalla lunga distanza. A chiudere i conti è però Reaves, che di punti ne mette 23 con 8/13 al tiro, 3 rimbalzi e 4 assist in 31 minuti di eccellente fattura, protagonista assoluto del parziale con 9 punti personali e uno strepitoso assist dietro la schiena per Hachimura con cui i Lakers hanno chiuso la partita in un finale di gara senza Ja Morant in campo