Espulso Harden, che non ci sta: "Inaccetabile"

Il 3-0 nella serie è arrivato lo stesso, ma James Harden non ha per nulla condiviso la scelta fatta dagli arbitri di fargli terminare in anticipo una partita giocata alla grande fino a quel momento - 21 punti e 5 assist in 29 minuti per il Barba - a seguito di un colpo a Royce O’Neale ritenuto eccessivo e violento: fallo flagrant di tipo 2 e partita terminata per il veterano dei Sixers, che è andato su tutte le furie a causa di una decisione ritenuta eccessiva. “Il contatto era diretto nella zona dell’inguine e, come tale, gli arbitri hanno deciso che fosse sia eccessivo che non necessario - ricadendo così nell’esatta definizione di fallo flagrant di tipo 2”: questa la spiegazione della decisione che tuttavia non soddisfa per nulla un indignato Harden a fine partita. L’ex Nets, tornato a giocare una partita playoff da avversario a Brooklyn, ha sottolineato in spogliatoio: “Non è accettabile che venga presa una decisione del genere: quello non è mai un fallo flagrant. Non sono conosciuto come un giocatore sporco, non ho colpito Royce O’Neale nelle parti intime. Sinceramente, non pensavo neanche fosse un fallo: cose di questo tipo non possono succedere”.