Phila per chiudere: gara-4 coi Nets alle 19 su Sky

Ogni volta che una squadra va sopra 3-0 in una serie al meglio delle 7, è inevitabile citare la statistica incrollabile: mai nessuno nella storia della NBA ha rimontato tre gare di svantaggio per vincere una serie, e per quanto visto finora nella serie i Brooklyn Nets non sembrano destinati a diventare i primi ai danni dei Philadelphia 76ers. Dopo un’accesissima gara-3 contrassegnata dal calcio di Joel Embiid a Nic Claxton (che non ha provocato l’espulsione del candidato MVP), dall’espulsione di James Harden per un fallo flagrant di tipo 2 e quella di Claxton per doppio tecnico (il secondo per aver provocato gli avversari), le due squadre tornano in campo per gara-4 senza uno dei loro protagonisti. La NBA infatti non ha ritenuto necessario sospendere Embiid dopo il calcio nelle parti basse a Claxton, ma lo stesso camerunense si è procurato una distorsione al ginocchio destro che, seppur ritenuta non grave per il resto deip playoff, gli impedirà di essere in campo stasera alle 19 per la partita da seguire in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi.