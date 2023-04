Clippers-Suns gara-4 alle 21.30 su Sky Sport NBA

Dopo la vittoria in gara-3, i Phoenix Suns vogliono approfittare dell’assenza di Kawhi Leonard per portarsi sul 3-1 nella serie contro gli L.A. Clippers, tornando in casa per gara-5 e chiudere i conti. La squadra di coach Tyronn Lue però se la giocherà fino all’ultimo nonostante le assenze, cercando soluzioni estreme come visto in gara-3: la sfida è alle 21.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Esattamente come in gara-3, anche per la quarta partita della serie tra L.A. Clippers e Phoenix Suns non ci sarà Kawhi Leonard, alle prese con una distorsione al ginocchio destro subita nei primi due episodi della serie — nei quali era stato il miglior giocatore in campo, duellando sia con Kevin Durant che con Devin Booker — che gli impedirà di prendere parto al quarto episodio della serie. Un’assenza della quale i Suns vogliono approfittare per portarsi avanti sul 3-1 nella serie nella gara-4 prevista per questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. Ma non sarà per niente semplice, perché anche senza Leonard e senza Paul George (fuori per tutta la serie) i Clippers hanno dimostrato di volersela e potersela giocare, facendo sudare fino all’ultimo agli avversari il successo in gara-3 anche con delle tattiche estreme.