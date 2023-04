HIGHLIGHTS NBA

Jayson Tatum e Jaylen Brown segnano 31 punti a testa, regalando ai Boston Celtics la vittoria del 3-1 nella serie contro gli Atlanta Hawks, a cui non bastano i 35 punti con 15 assist di Trae Young. Minnesota spreca un vantaggio di 12 lunghezze negli ultimi tre minuti di partita, ma vince al supplementare contro Denver grazie a un super Anthony Edwards (34 punti) e nonostante un sontuoso Nikola Jokic (43). Nella serata italiana successi per New York (3-1 su Cleveland) e Golden State (2-2 con Sacramento)

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS GARA-4 102-93 (SERIE 3-1) | Dopo aver strappato il fattore campo ai Cavs in gara-1, New York vince anche la seconda gara interna e ora si porta a un successo dal passaggio del turno. Coach Thibodeau trova sempre un modo per vincere, braccando Donovan Mitchell in difesa (5/18 e solo 11 punti, e 2 nel secondo tempo) e lasciando Julius Randle in panchina per tutto il quarto quarto per cavalcare Barrett (26 punti), Hart (19) e un immenso Brunson